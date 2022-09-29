Как "спутники Притулы" помогают уничтожать оккупантов: практические кейсы от Резникова

Спутники ICEYE, услуги которых оплачены за счет собранных фондом Сергея Притулы денег, качественно повысили возможности украинской армии. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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Поток снимков со спутников получают боевые бригады ВСУ, а расшифровывают их обученные специалисты военной разведки, отметил министр. И это полностью оправдало ожидания.

По его словам, только за первые дни работы с помощью спутника выявили более 60 единиц боевой техники, которую оккупанты пытались спрятать в районе Крещеновки Херсонской области и Новоселовки Донецкой.

Обычными оптическими средствами спутников их найти было бы сложно, но у ICEYE есть технология Synthetic-aperture radar (SAR), объясняет Резников. Она позволяет находить объекты независимо от погодных условий и времени суток.

"Фактически только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками. Но главное – это помогает сохранить жизнь наших бесценных воинов", – написал министр.

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По словам Резникова, сейчас украинские военные систематически мониторят районы боевых действий на юге и востоке. Украина комбинирует данные оптических спутников партнеров и спутников ICEYE с технологией SAR – это принципиально увеличивает возможности ВСУ для выявления и нанесения ударов по оккупантам.

"Сведения поступают от аналитиков в боевые подразделения очень быстро. Российским оккупантам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит их логистику", – добавил Резников и поблагодарил Притулу, а также бизнесмена в сфере космических технологий Макса Полякова, который способствовал проекту.

18 августа фонд Притулы приобрел для нужд ВСУ в бессрочное пользование мощности финского космического спутника компании ICEYE.

Также ICEYE более чем на год предоставит ВСУ доступ к базе данных спутниковых снимков всего своего созвездия спутников.

Эти услуги оплатили с помощью денег, которые фонд изначально собирал на покупку БПЛА Bayraktar. Турецкий производитель передал ВСУ эти дроны бесплатно.

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Марко Сировой

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