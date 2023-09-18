Появились фото повреждений подлодки ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" после ракетного удара Украины

Российский пропагандистский Telegram-канал выложил два фото последствий ракетного удара Украины по сухому доку Севастопольского морского завода во временно оккупированном Крыму. На снимке вблизи видно повреждения подлодки "Ростов-на-Дону" проекта 636 "Варшавянка".

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На фото видно дыры в "боку" субмарины (в правым борту в зоне за рубкой) и сверху перед рубкой.

Ночью 13 сентября 2023 года военные объекты РФ в Севастополе подверглись атаке с применением якобы 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Спецназ попал в Крым и наводил ракеты. Прилетело по судоремонтному заводу: там поврежден БДК "Минск" и одна из шести подлодок ЧФ РФ — дизель-электрическая "Ростов-на-Дону", носитель крылатых ракет "Калибр", спущенная на воду в 2014-м.

По данным Defense Express, это первое в истории применение крылатых ракет для поражения подлодки за всю историю – и сразу результативное.

Смотрите видео: Как выглядит БДК "Минск" после удара по доку

Военное ведомство России заявило, что "все поврежденные корабли будут восстановлены и продолжат службу", но военные эксперты в этом сомневаются. Новые снимки фактически подтверждают их правоту: если ремонт и возможен, то вряд ли в доке Севастополя, и небыстрый.

Ночью 13 сентября в Starlink произошел сбой по всему миру: это совпало с ударами по Севастополю.

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