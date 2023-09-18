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З'явилися фото пошкоджень підводного човна ВМФ РФ "Ростов-на-Дону" після ракетного удару України

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 14:18
З'явилися фото пошкоджень підводного човна ВМФ РФ
"Ростов-на-Дону" (скриншот)

Російський пропагандистський Telegram-канал виклав два фото наслідків ракетного удару України по сухому доку Севастопольського морського заводу у тимчасово окупованому Криму. На знімку зблизька видно пошкодження підводного човна "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка".

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На фото видно дірки у "боці" субмарини (у правому борті човна в зоні за рубкою) та зверху перед рубкою.

Вночі 13 вересня 2023 року військові об'єкти РФ у Севастополі зазнали атаки із застосуванням нібито 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG. ССО потрапили до Криму для наведення ракет. Прилетіло по судноремонтному заводу: там пошкоджено ВДК "Мінськ" і один із шести підводних човнів ЧФ РФ — дизель-електричний "Ростов-на-Дону", носій крилатих ракет "Калібр", спущений на воду 2014-го.

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За даними Defense Express, це перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію – і одразу результативне.

Дивіться відео: Як виглядає ВДК "Мінськ" після удару по доку

Військове відомство Росії заявило, що "всі пошкоджені кораблі будуть відновлені та продовжать службу", але військові експерти у цьому сумніваються. Нові знімки фактично підтверджують їхню правоту: якщо ремонт і можливий, то навряд чи в доці Севастополя, і нешвидкий.

Читайте також: Росія перевела свої кораблі з Чорного до Азовського моря після ударів у Севастополі – ЗСУ

Євген Пилипенко
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