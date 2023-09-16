Росія перевела свої кораблі з Чорного до Азовського моря після ударів у Севастополі – ЗСУ

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що Росія передислокувала три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське після ударів по ВДК "Мінськ" та субмарині "Ростов-на-Дону" у Севастополі.

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Коментуючи ураження "Мінська" та "Ростова-на-Дону", Плетенчук сказав: "Ці процеси, які стосуються звільнення нашої території, триватимуть і надалі".

"Показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське", – заявив він.

За словами речника ВМС ЗСУ, уражений у тимчасово окупованому Севастополі великий десантний корабель загарбників не підлягає відновленню як через особливості ураження, так і через його "досить поважний вік".

Саме цей великий десантний корабель був учасником так званого "сирійського експресу" – постачав озброєння та особовий склад, розв'язував логістичні проблеми для сирійського угрупування РФ, додав Плетенчук.

Щодо ураження підводного човна, військовий наголосив, що це був перший раз, коли росіяни втрачають субмарину внаслідок бойових дій.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.

15 вересня командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив ураження російських плавзасобів ракетами Storm Shadow та їхніми французькими версіями SCALP.

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