Россия перевела свои корабли из Черного в Азовское море после ударов в Севастополе – ВСУ

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что Россия передислоцировала три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское после ударов по ВДК "Минск" и субмарине "Ростов-на-Дону" в Севастополе.

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Комментируя поражение "Минска" и "Ростова-на-Дону", Плетенчук сказал: "Эти процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжаться и дальше".

"Показателен тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское", – заявил он.

По словам спикера ВМС ВСУ, пораженный во временно оккупированном Севастополе большой десантный корабль захватчиков не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его "достаточно почтенного возраста".

Именно этот большой десантный корабль был участником так называемого "сирийского экспресса" – поставлял вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки РФ, добавил Плетенчук.

Относительно поражения подлодки, военный подчеркнул, что это был первый раз, когда россияне теряют субмарину в результате боевых действий.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.

Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

15 сентября командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил поражение российских плавсредств ракетами Storm Shadow и их французскими версиями SCALP.

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