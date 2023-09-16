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Россия перевела свои корабли из Черного в Азовское море после ударов в Севастополе – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 17:56
Россия перевела свои корабли из Черного в Азовское море после ударов в Севастополе – ВСУ - Фото
Дмитрий Плетенчук (Скриншот)

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что Россия передислоцировала три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское после ударов по ВДК "Минск" и субмарине "Ростов-на-Дону" в Севастополе.

Комментируя поражение "Минска" и "Ростова-на-Дону", Плетенчук сказал: "Эти процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжаться и дальше".

"Показателен тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское", – заявил он.

По словам спикера ВМС ВСУ, пораженный во временно оккупированном Севастополе большой десантный корабль захватчиков не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его "достаточно почтенного возраста".

Именно этот большой десантный корабль был участником так называемого "сирийского экспресса" – поставлял вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки РФ, добавил Плетенчук.

Относительно поражения подлодки, военный подчеркнул, что это был первый раз, когда россияне теряют субмарину в результате боевых действий.

  • В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.
  • Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.
  • 15 сентября командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил поражение российских плавсредств ракетами Storm Shadow и их французскими версиями SCALP.

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Милана Головань
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войнасевастопольдмитрий плетенчук
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