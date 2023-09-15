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ВСУ подтвердили поражение кораблей РФ в Севастополе ракетами Storm Shadow и SCALP – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 17:56
Видео: Николай Олещук
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Командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал видео с дальнобойной британской ракетой Storm Shadow и ее французской версией SCALP – обе подвешены под бомбардировщик Су-24М. Таким образом, он ответил на вопрос западной прессы, каким оружием ВСУ нанесли удар по российским плавсредствам в Севастополе.

В результате атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, которая произошла в ночь на 13 сентября, был поврежден большой российский десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" ВМС РФ.

В тот день Олещук намекнул, что удар по вражеским плавсредствам был нанесен именно дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом утверждали и оккупанты.

15 сентября командующий ВС опубликовал видео, где президент Владимир Зеленский расписывается, в частности, на ракете SCALP. С другой стороны под крылом Су-24М прикреплена Storm Shadow.

Отвечая на вопрос западных СМИ, каким оружием поразили украинские летчики "Минск" и "Ростов-на-Дону", Олещук написал "Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские SCALP – под правое. Обе ракеты отлично работают, без шансов для оккупанта".

Читайте также: ВСУ об атаке РФ на Хмельницкую область: После ударов по Крыму искали Су-24 со Storm Shadow

    Милана Головань
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    войнасевастопольНиколай ОлещукStorm ShadowScalp
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