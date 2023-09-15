ВСУ об атаке РФ на Хмельницкую область: После ударов по Крыму искали Су-24 со Storm Shadow

В Хмельницкой области российские оккупанты хотели уничтожить бомбардировщики Су-24М, которые переносят ракеты Storm Shadow. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, враг пытался найти украинские бомбардировщики после ударов по временно оккупированному Севастополю 13 сентября.

"Не первый раз они атакуют под утро. В этот раз сместили график, это даже позволяет лучше отрабатывать мобильным группам", — сказал Игнат.

Насчет ударов по Крыму спикер ВС сказал, что, скорее всего, командующий Воздушных сил Николай Олещук будет представлять к государственным наградам летчиков, которые били по Севастополю.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.

Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

Версию о Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

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