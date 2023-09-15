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Россия устроила налет на Хмельницкую область дронами Shahed-136. ПВО сбила 17 целей

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 09:07
Россия устроила налет на Хмельницкую область дронами Shahed-136. ПВО сбила 17 целей - Фото
Мобильная огневая группа (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 15 сентября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что россияне запускали дроны из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. 

Зафиксированы пуски 17 беспилотников, которые двигались в направлении Хмельницкой области. 

Все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны. 

Привлекалась истребительная авиация, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы. 

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского, а теперь уже и российского, производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" и компоненты для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022 года возле Купянска.

Читайте также: ВСУ об атаке "Кинжалами" на Староконстантинов: Это из-за частой "бавовны" у оккупантов

Дмитрий Гриниченко
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войнапвовоздушные силыShahed-136дроны-камикадзе
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