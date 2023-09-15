Россия устроила налет на Хмельницкую область дронами Shahed-136. ПВО сбила 17 целей
15.09.2023, 09:07
Мобильная огневая группа (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 15 сентября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что россияне запускали дроны из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
Зафиксированы пуски 17 беспилотников, которые двигались в направлении Хмельницкой области.
Все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Привлекалась истребительная авиация, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского, а теперь уже и российского, производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" и компоненты для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022 года возле Купянска.
- Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия совершила массированную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.
- В ОВА сообщили, что большинство российских ракет были сбиты силами противовоздушной обороны.
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