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Росія влаштувала наліт на Хмельницьку область дронами Shahed-136. ППО збила 17 цілей

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 09:07
Росія влаштувала наліт на Хмельницьку область дронами Shahed-136. ППО збила 17 цілей - Фото
Мобільна вогнева група (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Хмельницьку область дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 15 вересня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що росіяни запускали дрони з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Зафіксовано пуски 17 безпілотників, що рухалися у напрямку Хмельницької області.

Усі дрони були знищені силами протиповітряної оборони.

Залучалася винищувальна авіація, зенітно-ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського, а тепер вже й російського, виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості 170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" та компоненти до них для геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022 року біля Куп'янська.
  • Вдень 5 серпня 2023 року РФ завдала ударів "Кинджалами" здебільшого по авіабазі в Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі. 
  • У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.
  • В ОВА повідомили, що більшість російських ракет були збиті силами протиповітряної оборони.

Читайте також: ЗСУ про атаку "Кинджалами" на Старокостянтинів: Це через "бавовну", що почастішала в окупантів

Дмитро Гриниченко
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війнаповітряні силиппоShahed-136дрони-камікадзе
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