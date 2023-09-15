ЗСУ про атаку РФ на Хмельницьку область: Після ударів по Криму шукали Су-24 зі Storm Shadow
15.09.2023, 10:47
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)
На Хмельниччині російські окупанти хотіли знищити бомбардувальники Су-24М, які переносять ракети Storm Shadow. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
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За його словами, ворог намагався знайти українські бомбардувальники після ударів по тимчасово окупованому Севастополю 13 вересня.
Було запущено 17 дронів-камікадзе Shahed-136, проте всі були збиті протиповітряною обороною.
Було запущено 17 дронів-камікадзе Shahed-136, проте всі були збиті протиповітряною обороною.
"Не вперше вони атакують під ранок. Цього разу змістили графік, це навіть дозволяє краще відпрацьовувати мобільним групам", — сказав Ігнат.
Щодо ударів по Криму спікер ПС сказав, що, швидше за все, командувач Повітряних сил Микола Олещук представлятиме до державних нагород льотчиків, які били по Севастополю.
Щодо ударів по Криму спікер ПС сказав, що, швидше за все, командувач Повітряних сил Микола Олещук представлятиме до державних нагород льотчиків, які били по Севастополю.
- Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.
- Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.
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