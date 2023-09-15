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ЗСУ про атаку РФ на Хмельницьку область: Після ударів по Криму шукали Су-24 зі Storm Shadow

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 10:47
ЗСУ про атаку РФ на Хмельницьку область: Після ударів по Криму шукали Су-24 зі Storm Shadow - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

На Хмельниччині російські окупанти хотіли знищити бомбардувальники Су-24М, які переносять ракети Storm Shadow. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, ворог намагався знайти українські бомбардувальники після ударів по тимчасово окупованому Севастополю 13 вересня.

Було запущено 17 дронів-камікадзе Shahed-136, проте всі були збиті протиповітряною обороною.
"Не вперше вони атакують під ранок. Цього разу змістили графік, це навіть дозволяє краще відпрацьовувати мобільним групам", — сказав Ігнат.

Щодо ударів по Криму спікер ПС сказав, що, швидше за все, командувач Повітряних сил Микола Олещук представлятиме до державних нагород льотчиків, які били по Севастополю.
  • Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.
  • Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

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Дмитро Гриниченко
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війнаСевастопольповітряні силиппоЮрій ІгнатСу-24МShahed-136Storm Shadow
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