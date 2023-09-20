"Супутник Притули" ICEYE залучили під час удару по кораблю та підводному човну Росії в Севастополі

"Народний" космічний супутник ICEYE, який волонтери придбали на зібрані гроші для Головного управління розвідки рік тому, відіграв "дуже важливу роль" у нещодавній атаці ЗСУ на Севастопольську бухту. Про це заявили у ГУР Міноборони.

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13 вересня 2023 року ракетним ударом Сил оборони по сухому доку в бухті було знищено російський великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

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Розвідка пише, що протягом року ICEYE "приніс багато користі у нашій боротьбі за свободу": його можливості дозволяють ГУР щодня отримувати критично важливі для бойових операцій дані "і спалювати тонни ворожої смертоносної техніки".

Нижче – приклади супутникових знімків об'єктів російських загарбників з ICEYE:

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