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NYT заявила, что на рынок Константиновки упала ракета украинского "Бука". В Киеве ответили

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 13:55
NYT заявила, что на рынок Константиновки упала ракета украинского

Проводится основательное и детальное расследование каждого инцидента войны, в том числе и по ракетному удару по рынку в Константиновке, который унес жизни 16 человек и оставил около сотни раненых и пострадавших. Об этом в реакции на расследование журналистов The New York Times написал в Telegram главный коммуникатор Офиса президента Михаил Подоляк.

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Журналисты поговорили с несколькими источниками, провели OSINT-привязку траектории полета ракеты к местности, и сделали вывод, что взрыв на рынке 6 сентября, "вероятнее всего", вызвало падение сбившейся по какой-то причине с курса ракеты 9М38 из ЗРК "Бук", расположенного около соседней Дружковки.

На видео с камер наблюдения видно, пишет издание, что что ракета влетела в Константиновку с контролируемой Украиной территории: в момент подлета несколько прохожих одновременно обернулись в сторону камеры (в направлении Дружковки). Также зафиксировано отражение ракеты на двух автомобилях на улице, то есть ее полет был с северо-запада.

NYT пишет о свидетельствах, что за несколько минут до взрыва на рынке ВСУ запустили две ракеты класса "земля-воздух" в направлении линии фронта из Дружковки в 15 километрах к северо-западу от Константиновки. Газета пишет, что в Дружковке были их репортеры: они слышали запуск ракет в 14:00, а прилет на рынок был через четыре минуты после этого.

Информацию о запуске ракет NYT "подтвердил и украинский военный, попросивший об анонимности".

На предполагаемом месте запуска ракет на окраине Дружковки журналисты видели окопы, следы от бронетехники и "выжженные пятна на земле", откуда, вероятно, был запуск ракет.

Ранее Украина заявила, что оккупанты ударили по городу модифицированными ракетами ЗРК С-300. Авторы публикации NYT утверждают, что размеры отверстий и фрагментов, обнаруженных на месте взрыва, якобы "соответствуют только 9М38 для "Бука": эти ракеты есть у Украины и России. Они добавили, что их версию о 9M38 "подтвердили" и двое неких экспертов по утилизации боеприпасов, "которые попросили об анонимности".

Журналисты теоретизируют, что пожар после удара начался, так как в ракете, "вероятно", оставалось еще много неиспользованного топлива.

Как получилось, что якобы украинская ракета упала в Константиновке, авторы не знают, предполагая некую "трагическую случайность". При этом они ссылаются на "экспертов по ПВО", которые сказали, что такие ракеты "могут сбиться с курса по разным причинам, в том числе из-за неисправности электроники".

Авторы публикации утверждают, что "первоначально украинские власти пытались помешать журналистам издания получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара".

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Подоляк пишет, что появление в иностранных изданиях "публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке влечет за собой рост конспирологических теорий" и "потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов".

"Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в рамках неспровоцированной войны", – отметил он.

Он заверил, что обстоятельства удара по Константиновке изучаются, и "в любом случае юридическая истина будет установлена".

Советник главы Офиса президента предложил не забывать, что это Россия начала вторжение в Украину, "и именно Россия ответственна за принесение войны в нашу страну, и именно Россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению".

"Украина ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории", – подчеркнул Подоляк.

Вскоре после трагедии российские пропагандистские каналы активно распространяли "версию", что на рынке упала якобы американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM с самолета ВС ВСУ, и приводили подобные "доказательства": что размер отверстий от поражающих элементом этому "соответствует". Основатель OSINT-группы Conflict Intelligence Team россиянин Руслан Левиев также писал о "харме".

Публикация в NYT появилась аккурат в день визита президента Владимира Зеленского в США, где он будет заручаться дальнейшей поддержкой Украины, в том числе военной помощью.

Новость дополняется...

Євген Пилипенко
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