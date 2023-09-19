Милли спросили, почему Украине не спешат давать нужное оружие. Говорит, "Запад был щедр"
Отвечая на вопрос, почему союзники медлят с передачей Украине того вооружения, о котором она месяцами, а то и уже годами просит, а некоторое не дали до сих пор, топ-генерал армии США Марк Милли заявил, что Запад "был очень щедр" к Украине, предоставляя ей финансовую, политическую и военную помощь для борьбы с российскими захватчиками. По его словам в интервью CNN, есть чисто рабочие причины, почему нельзя быстро взять и дать ВСУ тот или иной тип вооружения.
О политических причинах не говорил ни интервьюер Фарид Закария, ни сам глава объединенного комитета начальников штабов.
Отвечая на вопрос, почему Запад затягивает с передачей Украине вооружений, проходя через период "нет, мы это не можем дать" до момента, когда все же дают оборудование, Милли сказал: "В течение долгого времени мы давали им значительные объемы военной помощи на сумму около $40 млрд, а совокупная помощь уже перевалила за $100 млрд. И это только США. Соединенные Штаты экстраординарно щедры..."
В этот момент ведущий перебил его: "Нет, так и есть, но вопрос в том, хотите ли вы, чтобы они победили. Почему не делать это [предоставлять помощь] быстро?"
Милли согласился, что вопрос скорости актуален, но объяснил проволочки "механическими" проблемами: тем, насколько быстро можно собрать технику/вооружение и передать ее, и как быстро ВСУ могут ее приспособить для своих нужд.
Читайте также: CBS спросил Зеленского, отдаст ли Украина земли РФ "в обмен на мир"
"Это все не по мановению волшебной палочки. Это отнимает время", – отметил он.
Также, сказал генерал армии США, всегда есть вопрос актуальных потребностей: если в начале полномасштабной войны Украине нужно было много противотанковых средств, то далее все шло по нарастающей: "Гепарды", "Леопарды", "Брэдли", прочее, вдобавок к периоду обучения, поиску запчастей и боеприпасов.
Здесь он также заявил, что "Запад был очень щедр", передавая это оборудование.
В том же интервью вскоре уходящий на пенсию Милли сказал, что у Сил обороны Украины даже после изнурительной летней кампании "осталось много военной мощи": войска "не потрачены", а контрнаступление "не провалилось".
- Днем ранее, 18 сентября 2023 года, президента Зеленского спросили в США, нужно ли Украине "еще $70 млрд" помощи: он ответил вопросом.
- На днях президент США Байден хочет услышать от Зеленского его личную оценку контрнаступления.
- 19 сентября астронавт-сенатор вернулся в Украину "увидеть, как ей помогает военная помощь США".
Читайте также: Некоторые говорят, что контрнаступление провалилось. Нет, не провалилось – генерал Милли
Комментарии