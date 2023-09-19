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Міллі запитали, чому Україні не поспішають давати потрібну їй зброю. Каже, "Захід був дуже щедрим"

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 12:49
Міллі запитали, чому Україні не поспішають давати потрібну їй зброю. Каже,
Генерал Марк Міллі (фото - US Army/Hannah Fry)

Відповідаючи на запитання, чому союзники зволікають із переданням Україні того озброєння, про яке вона місяцями, а то й уже роками просить, а деяке не дали й досі, топгенерал армії США Марк Міллі заявив, що Захід "був дуже щедрим" до України, надаючи їй фінансову, політичну та військову допомогу для боротьби з російськими загарбниками. За його словами, є суто робочі причини, чому не можна швидко взяти й дати ЗСУ той чи інший тип озброєння.

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Про політичні причини не говорив ні інтерв'юер Фарід Закарія, ні сам голова об'єднаного комітету начальників штабів.

Відповідаючи на запитання, чому Захід затягує з переданням Україні озброєнь, проходячи через період "ні, ми це не можемо дати" до моменту, коли все ж таки дають обладнання, Міллі сказав: "Протягом тривалого часу ми давали їм значні обсяги військової допомоги на суму близько $40 млрд, а сукупна допомога вже перевищила $100 млрд. І це тільки США. Сполучені Штати екстраординарно щедрі..."

В цей момент ведучий перебив його: "Ні, так і є, але питання в тому, чи ви хочете, щоб вони перемогли. Чому не робити це [надавати допомогу] швидко?"

Міллі погодився, що питання швидкості актуальне, але пояснив тяганину "механічними" проблемами: тим, наскільки швидко можна зібрати техніку/озброєння і передати її, і як швидко ЗСУ можуть її прилаштувати для своїх потреб.

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"Це все не за помахом чарівної палички. Це забирає час", – зазначив він.

Також, сказав генерал армії США, завжди є питання актуальних потреб: якщо на початку повномасштабної війни Україні потрібно було багато протитанкових засобів, то далі йшло нарощування: "Гепарди", "Леопарди", "Бредлі", інше, додатково до періоду навчання, пошуку запчастин та боєприпасів.

Тут він також заявив, що "Захід був дуже щедрим", передаючи це обладнання.

У тому ж інтерв'ю Міллі, який незабаром йде на пенсію, сказав, що у Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової міці": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився".

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Євген Пилипенко
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війнавійськова допомогагеополітикаМарк Міллі
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