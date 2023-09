Астронавт-сенатор повернувся до України "побачити, як їй допомагає військова допомога США" — фото

Сенатор штату Аризона Марк Келлі, астронавт та друг України, знову приїхав до Києва, "щоб на власні очі побачити, як американська військова допомога допомагає українцям захищати свою країну та свій народ". Про це повідомила у X пані посол США в Україні Бріджіт Брінк.

Глава дипмісії додала, що візит "підкреслює нашу непохитну підтримку України".

Келлі приїжджав до Києва у квітні 2023 року.

У листопаді 2020-го Келлі від Демократичної партії з результатом 51,2% на довиборах до Сенату США переміг ветерана ВПС республіканку Марту Максаллі. Через два роки він виграв на загальних виборах, перемігши трампіста Блейка Мастерса, який виступає проти американської допомоги Україні.

У березні 2023 року група сенаторів, куди входив і Келлі, направила голові Пентагону запит щодо надання Україні винищувачів F-16, назвавши це "значною можливістю, яка може змінити ситуацію на полі бою".

Він також виступає за надання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS.

There is no better place in the world to get Ukrainian pilots trained up and into the fight with the F-16 than Morris Air National Guard Base in Tucson.



I’m proud of the continued role that Arizona plays in supporting Ukraine’s fight for freedom.https://t.co/6w0VbGHCaW