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Астронавт-сенатор повернувся до України "побачити, як їй допомагає військова допомога США" — фото

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 14:06
Астронавт-сенатор повернувся до України
Марк Келлі (фото - його пресслужба)

Сенатор штату Аризона Марк Келлі, астронавт та друг України, знову приїхав до Києва, "щоб на власні очі побачити, як американська військова допомога допомагає українцям захищати свою країну та свій народ". Про це повідомила у X пані посол США в Україні Бріджіт Брінк.

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Глава дипмісії додала, що візит "підкреслює нашу непохитну підтримку України".

Келлі приїжджав до Києва у квітні 2023 року.

У листопаді 2020-го Келлі від Демократичної партії з результатом 51,2% на довиборах до Сенату США переміг ветерана ВПС республіканку Марту Максаллі. Через два роки він виграв на загальних виборах, перемігши трампіста Блейка Мастерса, який виступає проти американської допомоги Україні.

У березні 2023 року група сенаторів, куди входив і Келлі, направила голові Пентагону запит щодо надання Україні винищувачів F-16, назвавши це "значною можливістю, яка може змінити ситуацію на полі бою".

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Він також виступає за надання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну брат-близнюк Марка Скотт Келлі також активно підтримує українців: він зібрав сотні тисяч доларів гуманітарної допомоги, восени 2022 року став послом фандрейзингової платформи United24. У листопаді 2022-го Скотт Келлі відвідав дитячу лікарню у Києві та Ірпінь.

Обидва брати Келлі здійснили по чотири польоти в космос.

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Євген Пилипенко
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