Астронавт-сенатор вернулся в Украину "увидеть, как ей помогает военная помощь США" — фото

Сенатор штата Аризона Марк Келли, астронавт и друг Украины, снова приехал в Киев, "чтобы своими глазами увидеть, как американская военная помощь помогает украинцам защищать свою страну и свой народ". Об этом сообщила в X посол США в Украине Бриджит Бринк.

Глава дипмиссии добавила, что "визит подчеркивает нашу твердую поддержку Украины".

Келли приезжал в Киев в апреле 2023 года.

В ноябре 2020-го Келли от Демократической партии с результатом 51,2% на довыборах в Сенат США победил ветерана ВВС республиканку Марту Максалли. Спустя два года он выиграл на всеобщих выборах, победив трамписта Блейка Мастерса, выступающего против американской помощи Украине.

В марте 2023 года группа сенаторов, куда входил и Келли, направила главе Пентагона запрос насчет передачи Украине истребителей F-16, назвал это "значительной возможностью, которая может изменить ситуацию на поле боя".

Он также выступает за предоставление ВСУ дальнобойных ракет ATACMS.

There is no better place in the world to get Ukrainian pilots trained up and into the fight with the F-16 than Morris Air National Guard Base in Tucson.



I’m proud of the continued role that Arizona plays in supporting Ukraine’s fight for freedom.https://t.co/6w0VbGHCaW