Астронавт-сенатор вернулся в Украину "увидеть, как ей помогает военная помощь США" — фото

Сенатор штата Аризона Марк Келли, астронавт и друг Украины, снова приехал в Киев, "чтобы своими глазами увидеть, как американская военная помощь помогает украинцам защищать свою страну и свой народ". Об этом сообщила в X посол США в Украине Бриджит Бринк.

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Глава дипмиссии добавила, что "визит подчеркивает нашу твердую поддержку Украины".

Келли приезжал в Киев в апреле 2023 года.

В ноябре 2020-го Келли от Демократической партии с результатом 51,2% на довыборах в Сенат США победил ветерана ВВС республиканку Марту Максалли. Спустя два года он выиграл на всеобщих выборах, победив трамписта Блейка Мастерса, выступающего против американской помощи Украине.

В марте 2023 года группа сенаторов, куда входил и Келли, направила главе Пентагона запрос насчет передачи Украине истребителей F-16, назвал это "значительной возможностью, которая может изменить ситуацию на поле боя".

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Он также выступает за предоставление ВСУ дальнобойных ракет ATACMS.

There is no better place in the world to get Ukrainian pilots trained up and into the fight with the F-16 than Morris Air National Guard Base in Tucson.



I’m proud of the continued role that Arizona plays in supporting Ukraine’s fight for freedom.https://t.co/6w0VbGHCaW — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) August 24, 2023

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину брат-близнец Марка Скотт Келли также активно поддерживает украинцев: он собрал сотни тысяч долларов гуманитарной помощи, осенью 2022 года став послом фандрейзинговой платформы United24. В ноябре 2022-го Скотт Келли посетил детскую больницу в Киеве и Ирпень.

Оба брата Келли совершили по четыре полёта в космос.

Президент Зеленский намерен 21 сентября выступить в Вашингтоне перед сенаторами США, чтобы заручиться финансовой и военной поддержкой для освободительной войны на следующие месяцы.

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