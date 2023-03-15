"Что нужно, чтобы Украина получила F-16": сенаторы США давят на Пентагон
Группа сенаторов США направила главе Пентагона запрос о том, что нужно для передачи Украине истребителей F-16. Об этом пишет Politico.
Издание располагает текстом обращения восьми членов Сената США к министру обороны Ллойду Остину в связи с тем, что представители Белого дома пока отвергают призывы помочь Украине поставками американских истребителей F-16.
Сенаторы просят Остина предоставить им оценку того, какие решения и действия необходимы для передачи Украине F-16, и подчеркивают, что война России против Украины "сейчас находится на критическом этапе" и передача истребителей F-16 может ускорить победу Украины.
"Считаем, что США необходимо внимательно отнестись к передаче Украине самолетов F-16... Это будет значительная возможность, которая может изменить ситуацию на поле боя", – сказано в документе.
Инициатором обращения был сенатор-демократ Марк Келли, письмо также подписали демократы Тэмми Дакворт, Тим Кейн, Мартин Генрих и Джеки Розен, а также республиканцы Лиза Мурковски, Томми Тубервиль и Тед Бадд.
Politico отмечает, что письмо сенаторов появилось после очередной попытки парламентариев убедить президента США Джо Байдена отправить Украине F-16 или аналогичные самолеты.
- 5 февраля 2023 года глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- 23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
- 6 марта сообщалось, что два украинских летчика отправились в США для анализа навыков и нужд учебной базы.
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