UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Что нужно, чтобы Украина получила F-16": сенаторы США давят на Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 09:20
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Группа сенаторов США направила главе Пентагона запрос о том, что нужно для передачи Украине истребителей F-16. Об этом пишет Politico.

Издание располагает текстом обращения восьми членов Сената США к министру обороны Ллойду Остину в связи с тем, что представители Белого дома пока отвергают призывы помочь Украине поставками американских истребителей F-16.

Сенаторы просят Остина предоставить им оценку того, какие решения и действия необходимы для передачи Украине F-16, и подчеркивают, что война России против Украины "сейчас находится на критическом этапе" и передача истребителей F-16 может ускорить победу Украины.

"Считаем, что США необходимо внимательно отнестись к передаче Украине самолетов F-16... Это будет значительная возможность, которая может изменить ситуацию на поле боя", – сказано в документе.

Инициатором обращения был сенатор-демократ Марк Келли, письмо также подписали демократы Тэмми Дакворт, Тим Кейн, Мартин Генрих и Джеки Розен, а также республиканцы Лиза Мурковски, Томми Тубервиль и Тед Бадд.

Politico отмечает, что письмо сенаторов появилось после очередной попытки парламентариев убедить президента США Джо Байдена отправить Украине F-16 или аналогичные самолеты.

Читайте также: Байден: Украине для войны нужны HIMARS, артиллерия, танки и ПВО. F-16 я сейчас исключаю

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон сенат сша истребители военная помощь f-16 Ллойд Остин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 