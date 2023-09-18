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Зеленского спросили в США, нужно ли Украине "еще $70 млрд" помощи. Он ответил вопросом

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 09:59
Зеленского спросили в США, нужно ли Украине
Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский затруднился с ответом на вопрос ведущего программы 60 Minutes на американском канале CBS, нужно ли Украине для победы в освободительной войне против российских оккупантов "еще $70 млрд" финансовой/военной помощи Соединенных Штатов. Он посоветовал союзникам прикинуть, какими будут их траты, если Украина проиграет и захватчики полезут дальше на запад.

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Ссылаясь на примерно 70 миллиардов долларов, которые Вашингтон вложил в военные усилия Украины, ведущий спросил, ожидает ли президент продолжения поддержки на том же уровне.

Зеленский поблагодарил США и отметил: да, это много денег, мы очень благодарны, но "что еще Украина должна сделать, чтобы все могли измерить нашу огромную благодарность? Мы умираем в этой войне".

"Я просто считаю, что они поддерживают не только Украину. Если Украина падет, Путин наверняка пойдет дальше. Что будут делать Соединенные Штаты, когда Путин достигнет стран Балтии? Польской границы? А он это сделает", – сказал глава государства.

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Ведущий переспросил, что потребуется, чтобы остановить оккупантов, "еще 70 миллиардов долларов?"

"У меня нет ответа", — ответил Зеленский.

По его словам, "весь мир" должен решить, хочет ли он остановить российского диктатора или хочет дать начаться Третьей мировой войне: "Мы не можем изменить Путина, а российское общество потеряло уважение к миру. Они избрали его, переизбрали, и воспитали второго Гитлера. Они сделали это. Мы не можем вернуться в прошлое. Но мы можем остановить это здесь".

"Это не фантастика, не книга. Мы боремся по-настоящему с ядерным государством, которое угрожает уничтожить мир", – добавил президент.

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Он предложил людям задуматься, "что произойдет через десять лет, если Украина падет" и россияне дойдут до Польши.

"Что будут делать Соединенные Штаты, когда будет атакована страна НАТО?" – задал он вопрос.

Євген Пилипенко
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