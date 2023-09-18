Зеленського запитали у США, чи потрібно Україні "ще $70 млрд" допомоги. Він відповів питанням

Президент Володимир Зеленський не зміг відповісти на питання ведучого програми 60 Minutes на американському каналі CBS, чи потрібно Україні для перемоги у визвольній війні проти російських окупантів "ще $70 млрд" фінансової/військової допомоги Сполучених Штатів. Він порадив союзникам прикинути, якими будуть їхні витрати, якщо Україна програє і загарбники полізуть далі на захід.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Посилаючись на приблизно 70 мільярдів доларів, які Вашингтон вклав у військові зусилля України, ведучий запитав, чи очікує президент на продовження підтримки на тому ж рівні.

Зеленський подякував США і зазначив: так, це багато грошей, ми дуже вдячні, але "що ще Україна має зробити, щоб усі могли виміряти нашу величезну вдячність? Ми вмираємо у цій війні".

"Я просто вважаю, що вони підтримують не тільки Україну. Якщо Україна впаде, Путін, напевно, піде далі. Що робитимуть Сполучені Штати, коли Путін досягне країн Балтії? Польського кордону? А він це зробить", – сказав глава держави.

Читайте також: Якщо війна затягнеться, доведеться переводити економіку на військові рейки – Зеленський

Ведучий перепитав, що потрібно, щоб зупинити окупантів, "ще 70 мільярдів доларів?"

"У мене немає відповіді", – відповів Зеленський.

За його словами, "весь світ" має вирішити, чи хоче він зупинити російського диктатора, чи хоче дати початися Третій світовій війні: "Ми не можемо змінити Путіна, а російське суспільство втратило повагу до світу. Вони обрали його, переобрали, і виховали другого Гітлера. Вони зробили це. Ми не можемо повернутися в минуле. Але ми можемо зупинити це тут".

"Це не фантастика, не книга. Ми боремося по-справжньому з ядерною державою, яка загрожує знищити світ", – додав президент.

Читайте також: Зеленський – Заходу: Якщо нас покинуть, не знаю, як відреагують мільйони українських біженців

Він запропонував людям задуматися, "що станеться за десять років, якщо Україна впаде" і росіяни дійдуть до Польщі.

"Що будуть робити Сполучені Штати, коли буде атакована країна НАТО?" – поставив він питання.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.