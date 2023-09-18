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Зеленский: Я знаю, где мы собираемся прорвать линию обороны россиян – и мощно прорвать

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 09:28
Зеленский: Я знаю, где мы собираемся прорвать линию обороны россиян – и мощно прорвать - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, где именно на фронте Силы обороны Украины намерены прорвать оборонные линии российских оккупантов, но не станет об этом распространяться в СМИ. Об этом он сказал в эфире программы 60 Minutes на американском канале CBS.

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По его словам, некоторые, в том числе среди союзников, слабо понимают, "что такое идти вперед там, где около 200 000 военных россиян – это на востоке".

"Да, все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы этого очень хотим. Нелегкий путь. Это будет, я в этом уверен. И я не могу сказать, где это будет быстрее. Я не могу этого сказать, не хочу делиться информационно, извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать – и мощно прорвать", – сказал Зеленский.

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Отвечая на вопрос о боевых действиях осенью, зимой и весной, он заявил, что "не дадим Путину передышки, а где не проедем – там полетим дронами".

По словам главы государства, сейчас "очень важно" не дать России нарастить производство ракет и построить еще заводы по производству дронов.

Он посетовал, что союзники и партнеры "не услышали меня в прошлом году", когда речь шла о том же, и фактически дали оккупантам полугодичную паузу на восстановление производства и подготовку.

Євген Пилипенко
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Владимир Зеленскийвойнапрогнозконтрнаступление
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