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Зеленский о контрнаступлении: Артиллерийская дуэль, выпускаем по 40 000 снарядов в день

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 06:38
Зеленский о контрнаступлении: Артиллерийская дуэль, выпускаем по 40 000 снарядов в день - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в интервью CBS News прокомментировал контрнаступление Сил обороны. По его словам, линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, где российские и украинские военные выпускают по 40 000 снарядов в день.

Глава государства заявил, что прогресс в контрнаступлении медленный, но Силы обороны продолжают движение вперед.

Теперь линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают по 40 000 снарядов в день. Война с использованием беспилотников замедлила прогресс.

"Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории", – сказал Зеленский.

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
  • 17 сентября 80-го отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку близ Андреевки. Это в вечернем видеообращении подтвердил Зеленский.

Смотрите также: Воронки и руины: Андреевка и Клещеевка после освобождения от рашистов – видео

Милана Головань
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Владимир Зеленскийвойнаконтрнаступление
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