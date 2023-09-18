Зеленський про контрнаступ: Артилерійська дуель, випускаємо по 40 000 снарядів на день

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News прокоментував контрнаступ Сил оборони. За його словами, лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де російські й українські військові випускають по 40 000 снарядів на день.

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Глава держави заявив, що прогрес у контрнаступі повільний, але Сили оборони продовжують рух вперед.

Наразі лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни й українці випускають по 40 000 снарядів на день. Війна з використанням безпілотників також сповільнила прогрес.

"Це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І попри це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території", – сказав Зеленський.

15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.

17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку, що поблизу Андріївки. Це у вечірньому відеозверненні підтвердив Зеленський.

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