ЗСУ: Біля Покровська Росія зосередила орду, якої вистачить для взяття країни Європи

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Росія зібрала на Покровському напрямку орду, яка за численністю здатна захопити невелику європейську країну. Про це в ефірі "Суспільного" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

За його словами, на цьому напрямку інтенсивність бойових дій не знижується.

"Якщо перед початком на Покровському напрямку діяло 110 000 російських військових – я просто не знаю, як описати коректно масштаб. У Покровську населення до війни складало 60 000 людей. Тобто військо РФ фактично вдвічі більше. Таке враження, що вони зібрали таку орду, щоби брати середньостатистичну європейську країну", – зазначив він.

Окрім цього, на Лиманському напрямку інтенсивність боїв збільшилася втричі. За словами Трегубова, якщо раніше йшлося про 10 боєзіткнень на добу, то зараз їх налічується близько 30.

"Якщо брати напрямок Серебрянського лісництва, де є можливість для просочення, там росіяни активно використовують кожну можливість. Намагаються просуватися вже по знищеній території. Прориву там не відбулося, хоча трішки потіснити наших їм вдалося", – повідомив військовий.

На Новопавлівському напрямку росіяни також не полишають спроб зайти у Дніпропетровську область. Сили оборони, попри певні успіхи на фронті, здебільшого перебувають в обороні.

"Ми не стільки контратакуємо, не стільки звільняємо, скільки відкидаємо росіян звідти, де вони намагаються залізти. Інколи наглість росіян грає проти них. Як це було у випадку з виступом на Добропільському напрямку. Тоді вони трішки зариваються, проходять далі, ніж мали б, і там знищуються", – зазначив Трегубов.