Сирський: На Покровському напрямку ЗСУ зачистили шість населених пунктів

Головне завдання зараз – реагувати на зміни російської тактики, але максимально зберегти життя військових

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

На Покровському напрямку, який є однією з найважчих ділянок фронту, військові зачистили шість населених пунктів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після виїзду на цю ділянку фронту.

"Попри чисельну перевагу противника, підрозділи ЗСУ та Нацгвардії з честю виконують поставлені перед ними завдання. В результаті успішних ударно-пошукових дій зачищено шість населених пунктів, знищено сотні російських окупантів", – зазначив він.

Головком заслухав доповіді щодо оперативної обстановки, проблемних питань та потреб підрозділів та відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони.

"Ключове завдання – ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України", – наголосив Сирський.

Він також відзначив результативну роботу новостворених корпусів в операційній зоні оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" та подякував за "самовідданість в обороні української Донеччини".