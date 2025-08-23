NBC News: Трамп дав сигнал Україні, що, ймовірно, доведеться прийняти умови Росії заради миру

У Білому домі кажуть, що США не відмовляються від перспективи мирної угоди

Дональд Трамп (Фото: EPA / AARON SCHWARTZ)

Україні, можливо, доведеться прийняти угоду про мир, але здебільшого на умовах Росії. Такий натяк президент США Дональд Трамп подав у недавньому своєму пості, повідомив NBC News неназваний представник Білого дому.

21 серпня Трамп у соціальних мережах написав: оскільки Україна здебільшого захищає свою територію, їй буде важко перемогти Росію. Саме це повідомлення, за словами співрозмовника, мало подати сигнал Києву, що заради миру доведеться прийняти невигідну угоду.

Водночас неназваний представник органів національної безпеки США заявив, що "ніхто не готовий здатися".

"Президент чітко дав зрозуміти: якщо є можливість покласти край цьому дипломатичному конфлікту в найближчому майбутньому, він хоче цим скористатися. Воєнного вирішення конфлікту немає. Питання в тому, чи є дипломатичне рішення зараз, чи знадобиться наступні пів року, рік або півтора року, щоб прийти до нього", – сказав він.

Представники адміністрації Трампа також заявили, що США не відмовляються від перспективи мирної угоди. За словами одного з представників Білого дому, американський президент і його команда з нацбезпеки продовжують взаємодіяти з російською та українською сторонами. Однак подальше публічне обговорення цих питань "не відповідає національним інтересам", зазначив співрозмовник.