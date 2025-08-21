Трамп: Протягом двох тижнів дізнаємось, чи буде мир в Україні

Президент США не виключив, що після того як термін спливе, доведеться застосовувати іншу тактику

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Протягом найближчих двох тижнів стане відомо, чи буде досягнуто миру в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп радіоведучому Тодду Старнсу.

Журналіст нагадав Трампу його слова стосовно того, що за тиждень у повномасштабній війні Росії проти України гинуть від 5000 до 7000 солдатів, і запитав, чи вдасться досягнути миру в цьому регіоні.

"Я б сказав, що протягом двох тижнів ми дізнаємося це так чи інакше. Після цього нам, можливо, доведеться обрати інший курс, але побачимо. Але ми дізнаємося досить скоро", – сказав американський президент.

Він не став надавати більше жодних подробиць.