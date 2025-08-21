The Guardian: Трамп відійде від переговорів, щоб дочекатися зустрічі Зеленського і Путіна
Президент США Дональд Трамп має намір відійти від мирних переговорів України й Росії та не брати прямої участі в них, щоб дочекатися зустрічі лідерів цих країн. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на обізнаних неназваних чиновників адміністрації президента США.
За їхніми словами, наступний етап на шляху до завершення повномасштабної війни, на думку Трампа, – двостороння зустріч президента Володимира Зеленського і диктатора Росії Володимира Путіна.
Співрозмовники зазначили, що останніми днями Трамп заявляв радникам, що має намір провести тристоронню зустріч з двома лідерами. Але тільки після того, як вони самі спочатку зустрінуться, проте наразі все ще не ясно, чи відбудеться це. Сам американський лідер, за словами обізнаних чиновників, не має наміру брати участь у цих зусиллях.
Високопоставлений представник Білого дому схарактеризував ситуацію, як "вичікувальну позицію" Трампа щодо можливості організації зустрічі Путіна й Зеленського.
- Після переговорів із Путіним на Алясці 15 серпня Трамп відмовився від вимоги про перемир'я, заявивши, що потрібно перейти одразу до мирної угоди. Раніше керівник Штатів обіцяв Москві "дуже серйозні наслідки", якщо припинення вогню не буде після цього саміту.
- Під час цього ж спілкування з пресою Зеленський заявив, що його можлива зустріч із Путіним має бути у нейтральній країні Європи.
- 21 серпня Зеленський заявив, що тристороння зустріч із Трампом майже неможлива без перемир'я і домовленостей з Путіним.
