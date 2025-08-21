The Guardian: Трамп відійде від переговорів, щоб дочекатися зустрічі Зеленського і Путіна

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп має намір відійти від мирних переговорів України й Росії та не брати прямої участі в них, щоб дочекатися зустрічі лідерів цих країн. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на обізнаних неназваних чиновників адміністрації президента США.

За їхніми словами, наступний етап на шляху до завершення повномасштабної війни, на думку Трампа, – двостороння зустріч президента Володимира Зеленського і диктатора Росії Володимира Путіна.

Співрозмовники зазначили, що останніми днями Трамп заявляв радникам, що має намір провести тристоронню зустріч з двома лідерами. Але тільки після того, як вони самі спочатку зустрінуться, проте наразі все ще не ясно, чи відбудеться це. Сам американський лідер, за словами обізнаних чиновників, не має наміру брати участь у цих зусиллях.

Високопоставлений представник Білого дому схарактеризував ситуацію, як "вичікувальну позицію" Трампа щодо можливості організації зустрічі Путіна й Зеленського.