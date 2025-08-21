Зеленський: Тристороння зустріч з Трампом майже неможлива без перемир'я і домовленостей з Путіним
Президент Володимир Зеленський вважає, що для тристороннього саміту з керівником США Дональдом Трампом необхідно мати певні домовленості та припинення вогню за результатами зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Таку думку керівник України висловив під час спілкування з журналістами 20 серпня.
Зеленського запитали, чи буде Київ все-таки наполягати на припиненні вогню до початку переговорів.
"Ми можемо заходити в той формат, який сьогодні підтриманий Україною, європейцями, США. Нам важливе це об'єднання. Формат, який прозвучав, має, напевно, деяку компромісність. Він саме такий. Ми заходимо у двосторонній формат і потім у тристоронній. Я вважаю, що без домовленостей у двосторонньому форматі й без того чи іншого формату припинення вогню тристоронній майже неможливий. Тому що США треба бути присутніми в момент закінчення війни або в якийсь момент, який дає сигнал, що війна закінчиться. Інакше успіху не буде", – відповів президент.
За словами Зеленського, він повідомив Трампу, що Україні у будь-якому випадку знадобиться час перемир'я, аби напрацювати весь план завершення війни, якщо "ми дійсно хочемо, щоб цей план був серйозний".
Зеленський додав, що європейські партнери "повністю на українському боці в цьому питанні".
Також глава держави зауважив: "Питання територій – це питання людини, яка хоче окупувати наші території, і людини, яка зі своєю армією і народом захищає свої території. Тобто це питання Путіна і моє. І я не вважаю, що нам потрібно говорити про це на інших різних рівнях".
- Після переговорів з Путіним на Алясці 15 серпня Трамп відмовився від вимоги про перемир'я, заявивши, що потрібно перейти одразу до мирної угоди. Раніше керівник Штатів обіцяв Москві "дуже серйозні наслідки", якщо припинення вогню не буде після цього саміту.
- Під час цього ж спілкування з пресою Зеленський заявив, що його можлива зустріч з Путіним має бути у нейтральній країні Європи.
- На думку президента, Путін знає, що Україна не погодиться на виведення своїх військ з Донбасу, але цілеспрямовано цього вимагає, бо не хоче миру.
