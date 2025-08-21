Зеленський: Тристороння зустріч з Трампом майже неможлива без перемир'я і домовленостей з Путіним

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Володимир Зеленський вважає, що для тристороннього саміту з керівником США Дональдом Трампом необхідно мати певні домовленості та припинення вогню за результатами зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Таку думку керівник України висловив під час спілкування з журналістами 20 серпня.

Зеленського запитали, чи буде Київ все-таки наполягати на припиненні вогню до початку переговорів.

"Ми можемо заходити в той формат, який сьогодні підтриманий Україною, європейцями, США. Нам важливе це об'єднання. Формат, який прозвучав, має, напевно, деяку компромісність. Він саме такий. Ми заходимо у двосторонній формат і потім у тристоронній. Я вважаю, що без домовленостей у двосторонньому форматі й без того чи іншого формату припинення вогню тристоронній майже неможливий. Тому що США треба бути присутніми в момент закінчення війни або в якийсь момент, який дає сигнал, що війна закінчиться. Інакше успіху не буде", – відповів президент.

За словами Зеленського, він повідомив Трампу, що Україні у будь-якому випадку знадобиться час перемир'я, аби напрацювати весь план завершення війни, якщо "ми дійсно хочемо, щоб цей план був серйозний".

Зеленський додав, що європейські партнери "повністю на українському боці в цьому питанні".

Також глава держави зауважив: "Питання територій – це питання людини, яка хоче окупувати наші території, і людини, яка зі своєю армією і народом захищає свої території. Тобто це питання Путіна і моє. І я не вважаю, що нам потрібно говорити про це на інших різних рівнях".