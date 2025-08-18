Мерц – Трампу та партнерам: Потрібно перемир'я до зустрічі з Путіним, давайте тиснути на Росію

Глава німецького уряду "не може уявити", щоб тристороння зустріч була без припинення вогню

Дональд Трамп, Джорджа Мелоні та Фрідріх Мерц (Скриншот з трансляції Білого дому)

Німецький канцлер Фрідріх Мерц виступив за перемир'я у російсько-українській війні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, керівником України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами у Білому домі.

"Наступні кроки будуть складнішими. Тепер шлях відкритий. Ви відкрили його минулої п'ятниці [самітом на Алясці], але тепер відкритий шлях для складних переговорів. І, чесно кажучи, ми всі хотіли б бачити припинення вогню принаймні з наступної зустрічі. Я не можу уявити, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню. Тож працюймо над цим. І спробуймо чинити тиск на Росію, тому що довіра до цих зусиль, які ми сьогодні докладаємо, залежить принаймні від припинення вогню з початку серйозних переговорів на наступному етапі", – заявив керівник уряду ФРН.

Відтак, зазначив Мерц, він хотів би наголосити на необхідності перемир'я і хотів би бачити його з наступної тристоронньої зустрічі (Зеленський, Трамп та російський диктатор Володимир Путін), де б такий саміт не відбувався.

У своєму виступі Макрон також підтримав перемир'я для організації тристоронньої зустрічі, зауваживши, що всі партнери за цю ідею.

Трамп же заявив, що всі б хотіли негайного припинення вогню, припустивши, що воно може наступити, але "на даний момент цього не відбувається".

Також він зазначив, що не знає, чи необхідне перемир'я для закінчення війни, оскільки при розв'язанні інших конфліктів обходились без нього (слід зауважити, що частина з них, наприклад, вірмено-азербайджанський, не знаходились у гарячій фазі, а угода між Індією та Пакистаном і є припиненням вогню без остаточного мирного договору. – Ред.).

Раніше, під час спілкування з Зеленським та пресою в Овальному кабінеті, президент США заявляв, що не наполягатиме на припиненні вогню як умові для укладення мирної угоди, адже "одній зі сторін це може бути невигідно".