Трамп про вимогу щодо припинення вогню: Це може бути невигідно одній зі сторін

Президент США пояснив, чому він вже не наполягає на негайній зупинці бойових дій в Україні

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Керівник Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не наполягатиме на припиненні вогню як умові для укладення мирної угоди, адже "одній зі сторін це може бути невигідно". Про це він заявив під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Трамп визнав, що концепція припинення вогню подобається йому через те, що вбивства припиняються "негайно, а не через два тижні, чи один тиждень, чи скільки завгодно".

Водночас він не вважає це обов'язковим для досягнення миру.

"Якщо ви подивитеся на шість угод, які я уклав цього року, то всі вони [сторони] були у стані війни. Я не уклав жодних угод про припинення вогню", – сказав американський лідер.

Трамп сказав, робота над мирною угодою триває, поки сторони воюють.

"Я б хотів, щоб вони зупинилися, але стратегічно це може бути невигідним для однієї чи іншої сторони", – додав він.

Раніше Трамп називав припинення вогню обов'язковою умовою для початку мирних переговорів.