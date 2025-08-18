Трамп о требовании прекращения огня: Это может быть невыгодно одной из сторон.

Президент США объяснил, почему он больше не настаивает на немедленном прекращении боевых действий в Украине

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для заключения мирного соглашения, поскольку "одной из сторон это может быть невыгодно". Об этом он заявил во время совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Трамп признал, что ему нравится концепция прекращения огня, потому что убийства прекращаются "немедленно, а не через две недели, или одну неделю, или сколько угодно".

В то же время он не считает это обязательным условием для достижения мира.

"Если вы посмотрите на шесть соглашений, которые я заключил в этом году, то все они [стороны] были в состоянии войны. Я не заключал никаких соглашений о прекращении огня", – сказал американский лидер.

Трамп заявил, что работа над мирным соглашением продолжается, пока стороны воюют.

"Я бы хотел, чтобы они остановились, но стратегически это может быть невыгодно для одной из сторон", – добавил он.

Ранее Трамп называл прекращение огня обязательным условием для начала мирных переговоров.