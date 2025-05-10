Трамп заявив про перемир'я між Індією та Пакистаном. Але удари по Кашміру відновились – відео

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що за посередництва його країни Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню. Такий допис політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social. Домовленість підтверджували й обидві країни, але згодом Індія заявила про відновлення ударів із боку Пакистану.

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"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан погодилися на ПОВНЕ І НЕГАЙНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ", – написав Трамп (великі літери – як в оригіналі).

Президент США привітав обидві країни з тим, що вони "використали здоровий глузд і великий розум".

ОНОВЛЕНО. Пакистан атакував спірну провінцію Джамму і Кашмір, повідомив головний міністр індійської адміністрації регіону Омар Абдуллах.

"Що, чорт забирай, щойно сталося з припиненням вогню? Вибухи чути по всьому Срінаґару!!!" – написав чиновник о 18:23 за київським часом (21:23 за місцевим часом).

Срінаґар – найбільше місто та літня столиця тієї частини Кашміру, що перебуває під індійським контролем.

Згодом Абдуллах опублікував відео, на якому чути вибухи: " Це не припинення вогню. Підрозділи протиповітряної оборони в центрі Срінаґара щойно відкрили вогонь".

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025

Слід зауважити, що не тільки Трамп заявляв про запровадження перемир'я – домовленість підтверджували і Пакистан, і Індія.

Напередодні у ніч на 10 травня стало відомо про масовані ракетні удари Індії по Пакистану. Останній заявляв, що під атакою опинилися його ключові військові бази, але більшість із ракет вдалося перехопити, передавав телеканал CNN.

Під час індійських ударів над Пакистаном перекривали повітряний простір.

Згодом індійська армія заявила, що в межах операції Sindoor знищила бази, з яких бойовики здійснювали дронові атаки в ніч із 8 на 9 травня по декількох містах на спірній території Джамму і Кашмір, а також в індійській провінції Пенджаб.

Загострення у відносинах Пакистану та Індії сталося після нападу в Кашмірі на групу туристів, унаслідок чого загинули 26 людей.

Індія звинуватила в нападі Пакистан і вжила низку заходів. Зокрема, припинила видавати нові візи для громадян Пакистану та скасувала раніше видані.

Міністр оборони Пакистану заперечував причетність країни до атаки в Кашмірі 22 квітня і закликав до міжнародного розслідування нападу. Разом з тим він вважає, що військове вторгнення Індії до Пакистану є неминучим.

Індія увечері 6 травня атакувала Пакистан у рамках операції Sindoor. Пакистан завдав ракетного удару у відповідь.

7 травня прем'єр-міністр Пакистану заявив, що Військово-повітряні сили країни знищили індійські літаки.