Трамп заявив про перемир'я між Індією та Пакистаном. Але удари по Кашміру відновились – відео

Президент США Дональд Трамп повідомив, що за посередництва його країни Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню. Такий допис політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social. Домовленість підтверджували й обидві країни, але згодом Індія заявила про відновлення ударів із боку Пакистану.

"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан погодилися на ПОВНЕ І НЕГАЙНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ", – написав Трамп (великі літери – як в оригіналі).

Президент США привітав обидві країни з тим, що вони "використали здоровий глузд і великий розум".

ОНОВЛЕНО. Пакистан атакував спірну провінцію Джамму і Кашмір, повідомив головний міністр індійської адміністрації регіону Омар Абдуллах.

"Що, чорт забирай, щойно сталося з припиненням вогню? Вибухи чути по всьому Срінаґару!!!" – написав чиновник о 18:23 за київським часом (21:23 за місцевим часом).

Срінаґар – найбільше місто та літня столиця тієї частини Кашміру, що перебуває під індійським контролем.

Згодом Абдуллах опублікував відео, на якому чути вибухи: " Це не припинення вогню. Підрозділи протиповітряної оборони в центрі Срінаґара щойно відкрили вогонь".

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW