Трамп: Индия и Пакистан договорились о немедленном перемирии

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что при посредничестве его страны Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Такое сообщение политик опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан согласились на ПОЛНОЕ И НЕМЕДЛЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ", – написал Трамп (большие буквы – как в оригинале).

Президент США поздравил обе страны с тем, что они "использовали здравый смысл и большой разум".

Накануне в ночь на 10 мая стало известно о массированных ракетных ударах Индии по Пакистану. Последний заявлял, что под атакой оказались его ключевые военные базы, но большинство ракет удалось перехватить, передавал телеканал CNN.

Во время индийских ударов над Пакистаном перекрывали воздушное пространство.

Впоследствии индийская армия заявила, что в рамках операции Sindoor уничтожила базы, с которых боевики совершали дроновые атаки в ночь с 8 на 9 мая по нескольким городам на спорной территории Джамму и Кашмир, а также в индийской провинции Пенджаб.

Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.

Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер. В частности, перестала выдавать новые визы для граждан Пакистана и отменила ранее выданные.

Министр обороны Пакистана отрицал причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения. Вместе с тем он считает, что военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно.

Индия вечером 6 мая атаковала Пакистан в рамках операции Sindoor. Пакистан нанес ответный ракетный удар.

7 мая премьер-министр Пакистана заявил, что Военно-воздушные силы страны уничтожили индийские самолеты.