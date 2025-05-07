Индия атаковала Пакистан. Страна ответила ракетным ударом – SAMAA TV

Военный Индии (Иллюстративное фото: EPA/FAROOQ KHAN)

Индия вечером 6 мая атаковала Пакистан в рамках операции "Синдур". Об этом сообщает Reuters. Как сообщает SAMAA TV со ссылкой на информацию от собеседников, Пакистан наносит ответный ракетный удар.

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Сообщается об атаке на девять объектов в самом Пакистане, а также по Джамму и Кашмиру – территориям, которые находятся под контролем Пакистана. Согласно заявлению властей Индии, именно отсюда якобы планировались и руководствовались террористические атаки против Индии.

🇵🇰 BREAKING: INDIA LAUNCHES AIRSTRIKES DEEP INSIDE PAKISTAN



Holy shit.



India has attacked Pakistan.



It's war. pic.twitter.com/5sVb9kUK5H — HEEBA KHAN (@HeebaKhan86) May 6, 2025

"Наши действия были целеустремленными, взвешенными и не носили характер эскалации. Никакие пакистанские военные объекты не были обстреляны. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методах выполнения", – говорится в заявлении.

По словам индийской стороны, операция "Синдур" – это шаг после "варварского террористического нападения" в Пахалгаме, в результате которого погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

"Мы выполняем обязательства, что ответственные за это нападение будут привлечены к ответственности", – сказано в заявлении.

Заявление правительства Индии (Фото: x.com/AdityaRajKaul)

Армия Индии в соцсети Х заявила после атаки, что "справедливость осуществлена".

В Минобороны Пакистана подтвердили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны. Государственное телевидение Пакистана сообщило, что, по данным армии, Индия нанесла удары по трем регионам Пакистана, сообщает AFP.

Пакистан пообещал ответить на нападения Индии "в собственное время и в собственном месте", заявили военные.