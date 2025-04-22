В Индии неизвестные устроили стрельбу: есть погибшие среди туристов и раненые – видео
Раненых увозят в больницу (Фото: EPA/FAROOQ KHAN)

На севере Индии произошла стрельба в регионе Кашмир. По разным версиям, погибли от одного до пяти туристов, еще около восьми-десяти человек ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в полиции, а также местные медиа-ресурсы Prabhat Khabar и India TV.

По информации неназванного правоохранителя, инцидент, который предварительно квалифицировали как террористический акт, произошел в Пахалгаме – популярном туристическом месте. Это наиболее крупное нападение такого рода на этой территории за почти год, сообщил он.

Сообщается, что нападавшие были одеты в полицейскую форму. Предполагается, что за атакой стоит террористическая организация TRF. 

После стрельбы министр внутренних дел Индии Амит Шах созвал совещание в Дели с высшими должностными лицами армии и разведки, на котором рассмотрят ситуацию и меры безопасности. Министр также посетит регион, в котором произошла стрельба. 

"Я опечален террористическим нападением на туристов в Пахалгаме, Джамму и Кашмире. Мои соболезнования членам семей погибших. Тем, кто участвовал в этом отвратительном террористическом нападении, не будет пощады. Мы примем строгие меры против преступников и дадим им самое суровое наказание", – заявил он.

Пострадавшие доставлены в местную больницу.  

Лидер правящей партии Бхаратия Джанта в управляемом Индией Кашмире Равиндер Райна обвинил в стрельбе пакистанцев.

"Пакистанские террористы совершили трусливое террористическое нападение на туристов... Эти трусливые террористы напали на безоружных невинных туристов, приехавших посетить Кашмир. Некоторые туристы были доставлены в местную больницу ранеными. Весь район оцеплен армией и полицией. Террористы, виновные в этом нападении, и те, кто им помогал, будут наказаны", – сказал он.  

Справка. Регион Кашмир – спорная область на северо-западе полуострова Индостан. Является "очагом напряжения" между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном. Сегодня Кашмир фактически разделен на две индийские союзные территории – Джамму и Кашмир, а также Ладакх. 
Также есть самопровозглашенное непризнанное государство Азад-Кашмир ("свободный Кашмир") и область Гилгит-Балтистан ("северные территории") – их контролирует Пакистан. А территория Аксайчин находится под юрисдикцией Китайской Народной Республики.
В последние годы нападения на туристов в Кашмире были редки, но не исключены.
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