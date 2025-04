В Индии неизвестные устроили стрельбу: есть погибшие среди туристов и раненые – видео

На севере Индии произошла стрельба в регионе Кашмир. По разным версиям, погибли от одного до пяти туристов, еще около восьми-десяти человек ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в полиции, а также местные медиа-ресурсы Prabhat Khabar и India TV.

По информации неназванного правоохранителя, инцидент, который предварительно квалифицировали как террористический акт, произошел в Пахалгаме – популярном туристическом месте. Это наиболее крупное нападение такого рода на этой территории за почти год, сообщил он.

Сообщается, что нападавшие были одеты в полицейскую форму. Предполагается, что за атакой стоит террористическая организация TRF.

