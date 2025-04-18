В США сын полицейского открыл огонь в университете Флориды, двое погибших

Еще шесть человек, включая нападающего, получили ранения

Университет штата Флорида (Фото: DON HAYES/EPA)

20-летний студент открыл огонь в Университете штата Флорида, расположенном в столице штата Таллагасси. Погибли два человека, шестеро получили ранения. Нападающим оказался сын заместительницы шерифа округа Леон. Об этом сообщают Reuters и Associated Press.

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Стрельба началась около 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву) 17 апреля возле кампуса. В это время в университете, где учатся более 44 000 студентов, идут занятия.

Нападающий из пистолета застрелил двух человек и ранил пятерых. Полиция не предоставила подробности о жертвах и пострадавших. Известно, что погибшие не были студентами.

Прибывшая на место полиция приказала нападающему сдаться, но он отказался. В ответ полицейские открыли огонь. Раненый злоумышленник был задержан.

Задержанным оказался 20-летний Феникс Икнер, сын заместительницы шерифа округа Леон. Парень воспользовался пистолетом своей матери.

Как сообщил шериф округа Леон Уолтер Макнейл, ранее пистолет был табельным оружием женщины, но она его выкупила в участке для личного пользования.

В дополнение к пистолету Икнер принес на территорию кампуса дробовик, но неизвестно, использовалось ли это оружие во время стрельбы.

Полиция считает, что нападающий действовал в одиночку, его мотивы неизвестны. В настоящее время он находится в больнице с "серьезными травмами, которые не представляют угрозы жизни".

Это не первое нападение на университет. В 2014 году в главной библиотеке заведения произошла стрельба, в результате которой были ранены три человека. Офицеры застрелили вооруженного нападающего, 31-летнего Мирона Мэя.