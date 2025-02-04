В Швеции произошла стрельба во время нападения на школу для взрослых – пять пострадавших

Правительство находится в тесном контакте с полицией и следит за развитием событий.

Работа полиции в Эребре (Фото: KICKI NILSSON / EPA)

Пять человек пострадали из-за стрельбы во время нападения на школу для взрослых в Швеции. Об этом сообщила полиция страны, передает агентство Reuters.

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Правоохранители рассматривают событие как покушение на убийство, поджог и тяжкое преступление, связанное с использованием оружия.

Стрельба произошла в городе Эребру, расположенном в 200 км к западу от столицы Швеции Стокгольма. Школа для взрослых находится на территории кампуса, где также есть школы для детей.

Полиция сообщила, что из-за стрельбы никто из ее сотрудников не пострадал. Также на месте происшествия были машины скорой и спасательной службы.

"Мы приняли четырех пациентов, но мы не можем ничего скачать о состоянии пострадавших, однако они были госпитализированы в отделение неотложной помощи в университетской больнице Эребру", – рассказал представитель региона.

Полиция сообщила, что учеников держали в закрытых помещениях подвергшейся нападению, так же поступили в других школах неподалеку.

Министр юстиции Швеции Гуннар Штроммер заявил, что информация о жестоком нападении на заведение "чрезвычайно серьезна", и отметил, что правительство находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий.

Подробностей о нападавшем пока нет.

По данным Шведского национального совета по предотвращению преступности, десять человек погибли в семи случаях насилия в школах в период с 2010 по 2022 год. В одном из самых известных таких преступлений, 21-летний нападающий в маске, руководимый расистскими мотивами, убил помощника учителя и мальчика и ранил еще двоих в 2015 году.

Швеция борется с волной стрельбы и взрывов, вызванной из-за распространенной проблемы преступной деятельности банд, хотя смертельные нападения на школы все еще являются редкостью в стране. Швеция несколько десятилетий проводила "одну из самых щедрых" в западном мире иммиграционную политику, но в последние годы значительно усилила ее после резкого роста преступности, в основном обусловленной плохой интеграцией иммигрантов, отмечает Reuters.

2 января в районе Квинс в американском Нью-Йорке произошла стрельба возле конференц-зала "Amazura", в результате чего по меньшей мере десяток человек получили ранения.