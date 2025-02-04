У Швеції сталася стрілянина під час нападу на школу для дорослих – постраждали п'ятеро осіб

Уряд перебуває у тісному контакті з поліцією та уважно стежить за розвитком подій

Робота поліції в Еребру (Фото: KICKI NILSSON / EPA)

П'ятеро людей постраждали через стрілянину під час нападу на школу для дорослих у Швеції. Про це повідомила поліція країни, передає агенція Reuters.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Наразі правоохоронці розглядають подію як замах на вбивство, підпал та тяжкий злочин, пов'язаний з використанням зброї.

Стрілянина сталася у місті Еребру, що розташоване на відстані 200 км на захід від столиці Швеції Стокгольма. Школа для дорослих знаходиться на території кампусу, де також є школи для дітей.

Поліція повідомила, що через стрілянину ніхто з її співробітників не постраждав. Також на місці події були машини швидкої та рятувальні служби.

"Ми прийняли чотирьох пацієнтів, але ми не можемо нічого сказати про стан постраждалих, проте вони були ушпиталені у відділення невідкладної допомоги в університетській лікарні Еребру", – розповів речник регіону.

Поліція повідомила, що учнів тримали у закритих приміщеннях школи, яка зазнала нападу, тако само вчинили в інших школах неподалік.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Штроммер заявив, що інформація про жорстокий напад на заклад є "надзвичайно серйозною", й зазначив, що уряд перебуває у тісному контакті з поліцією та уважно стежить за розвитком подій.

Подробиць щодо нападника наразі немає.

За даними Шведської національної ради з запобігання злочинності, десять людей загинуло у семи випадках насилля у школах в період з 2010 до 2022 рік. В одному з найвідоміших таких злочинів, 21-річний нападник у масці, керований расистськими мотивами, вбив помічника вчителя та хлопчика й поранив ще двох у 2015 році.

Швеція бореться з хвилею стрілянини та вибухів, що була викликана через поширену проблему злочинної діяльності банд, хоча смертельні напади на школи все ще є рідкістю в країні. Швеція впродовж кількох десятиліть проводила "одну з найщедріших" у західному світі імміграційну політику, але останніми роками значно посилила її після різкого зростання злочинності, здебільшого обумовленою поганою інтеграцією іммігрантів, зазначає Reuters.

2 січня у районі Квінс в американському Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу "Amazura", внаслідок чого щонайменше десяток людей дістали поранення.