В американському Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу – відео
Скриншот з відео

У районі Квінс в американському Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу "Amazura", внаслідок чого щонайменше десяток людей дістали поранення. Про це повідомляє низка місцевих медіа, зокрема amNewYork та ABC7 New York.

Зазначається, що інцидент стався ввечері 1 січня. Щонайменше троє постраждалих звернулися до лікарні за допомогою, точна кількість поранених встановлюється.

Правоохоронці поки що ніяк не коментували подію.

Правоохоронці проводять розслідування. Повідомляється, що до інциденту може бути причетний автомобіль — сірий седан Infiniti Q50 з номерами штату Нью-Джерсі.

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