В американському Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу – відео

У районі Квінс в американському Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу "Amazura", внаслідок чого щонайменше десяток людей дістали поранення. Про це повідомляє низка місцевих медіа, зокрема amNewYork та ABC7 New York.

Зазначається, що інцидент стався ввечері 1 січня. Щонайменше троє постраждалих звернулися до лікарні за допомогою, точна кількість поранених встановлюється.

Правоохоронці поки що ніяк не коментували подію.

Правоохоронці проводять розслідування. Повідомляється, що до інциденту може бути причетний автомобіль — сірий седан Infiniti Q50 з номерами штату Нью-Джерсі.

The number of shot is 13 now at Amazura nightclub in Queens, NYC. 3 people are critically injured.



Police are searching for an Grey Infiniti with NJ plates



This is not the first shooting at the club.. it’s been closed temporarily before due to violence in the club. pic.twitter.com/lILxqjl0Ih