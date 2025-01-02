У Чорногорії стрілянина у ресторані. Вбито щонайменше 10 осіб, серед них діти – фото

Повідомляється, що стрілець убив власника кафе, його дітей та членів своєї родини

Кадри з місця події (Фото: Drago Matović/vijesti.me)

У Чорногорії у місті Цетині чоловік 1 січня 2025 року відкрив стрілянину у кафе "Велестово" та біля нього. Загинули щонайменше 10 людей, повідомляє телеканал Vijesti з посиланням на правоохоронців та заяви представників влади.

Підозрюваного звати Ако Мартинович, поліція опублікувала його фото та розпочала пошуки. Знайдено авто, на якому ймовірний стрілець намагався втекти.

Інцидент стався у таверні "Велестово". Повідомляється, що спочатку сталася бійка, після якої чоловік витяг зброю та почав стріляти. Внаслідок трагедії загинули 10 людей, серед яких двоє дітей, ще за чотирьох постраждалих борються лікарі.

Міністр внутрішніх справ Чорногорії Данило Шаранович заявив, що серед загиблих власник ресторану "Велестово" Вулетіч та члени його родини (загиблі неповнолітні – діти власника). А також члени сім'ї підозрюваного Мартиновича.

За словами Шарановича, військовослужбовці армії Чорногорії приведені у бойову готовність – підозрюваний небезпечний та може бути озброєним.

Прем'єр-міністр країни Мілойко Спаїч оголосив триденну жалобу у Чорногорії з 2 по 4 січня. Просять скасувати концерти, заплановані на вечір 1 січня.

"Жахлива трагедія вразила нас усіх. Зараз усі поліцейські бригади, всі, що є, перебувають у Цетині. Ми шукаємо злочинця, ми на правильному шляху", – сказав Спаїч.

За його словами, 2 січня буде зібрано Раду національної безпеки, на якій обговорять посилення критеріїв володіння зброєю. Також може бути розглянуте питання повної заборони зброї, зазначив прем'єр.

Директор Управління поліції Лазар Щепанович повідомив, що Мартинович у 2005 році був засуджений до умовного покарання за агресивну поведінку.