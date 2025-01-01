В'їзд у натовп у Новому Орлеані. У водія знайшли прапор ІДІЛ, Зеленський виразив співчуття
На подію у Новому Орлеані, де ветеран армії США в'їхав у натовп на Бурбон-стріт та вбив 10 людей, відреагував президент Володимир Зеленський. Він засудив насильство і висловив слова підтримки у своєму зверненні до мережі Х (Twitter).
Він зазначив, що Україна шокована таким "жахливим нападом" і вірить, що винних буде притягнуто до відповідальності. Український лідер висловив співчуття сім'ям загиблих та побажав одужання пораненим.
"Насильству, тероризму та іншим загрозам людському життю немає місця у нашому світі, і з ними не можна миритися... Україна підтримує американський народ і засуджує насильство", – написав він.
Тим часом Федеральне бюро розслідувань встановило особу водія пікапа Ford, який в'їхав у натовп. Ним виявився 42-річний колишній військовий із Техасу Шамсуд-Дін Джаббар.
Чоловік після зіткнення відкрив вогонь по поліцейських, але був убитий на місці. Двоє правоохоронців зазнали поранень.
Авто, за інформацією ФБР, швидше за все, було орендованим. У ньому знайшли прапор ІДІЛ ( Ісламської держави Іраку та Леванту), зброю та саморобний вибуховий пристрій (СВП). Також потенційні СВП було виявлено у Французькому кварталі.
У ФБР повідомили, що наразі перевіряється причетність підозрюваного до терористичних організацій. Правоохоронці вважають, що він "не єдиний відповідальний" за цю подію та шукають ймовірних спільників, передає CNN.
- Увечері 20 грудня 2024 року автомобіль врізався в натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі.
- За кермом автомобіля знаходився 50-річний чоловік із Саудівської Аравії.
- 21 грудня стало відомо, що внаслідок нападу загинули п'ятеро людей. Ще понад 200 – постраждали. Серед травмованих – 52-річна українка.