В'їзд у натовп у Новому Орлеані. У водія знайшли прапор ІДІЛ, Зеленський виразив співчуття

Правоохоронці вважають, що водій міг діяти не один та шукають його співучасників

Наслідки зіткнення з натовпом у Новому Орлеані (Фото: SHAWN FINK/ЕРА)

На подію у Новому Орлеані, де ветеран армії США в'їхав у натовп на Бурбон-стріт та вбив 10 людей, відреагував президент Володимир Зеленський. Він засудив насильство і висловив слова підтримки у своєму зверненні до мережі Х (Twitter).

Він зазначив, що Україна шокована таким "жахливим нападом" і вірить, що винних буде притягнуто до відповідальності. Український лідер висловив співчуття сім'ям загиблих та побажав одужання пораненим.

"Насильству, тероризму та іншим загрозам людському життю немає місця у нашому світі, і з ними не можна миритися... Україна підтримує американський народ і засуджує насильство", – написав він.

Тим часом Федеральне бюро розслідувань встановило особу водія пікапа Ford, який в'їхав у натовп. Ним виявився 42-річний колишній військовий із Техасу Шамсуд-Дін Джаббар.

Чоловік після зіткнення відкрив вогонь по поліцейських, але був убитий на місці. Двоє правоохоронців зазнали поранень.

Авто, за інформацією ФБР, швидше за все, було орендованим. У ньому знайшли прапор ІДІЛ ( Ісламської держави Іраку та Леванту), зброю та саморобний вибуховий пристрій (СВП). Також потенційні СВП було виявлено у Французькому кварталі.

У ФБР повідомили, що наразі перевіряється причетність підозрюваного до терористичних організацій. Правоохоронці вважають, що він "не єдиний відповідальний" за цю подію та шукають ймовірних спільників, передає CNN.