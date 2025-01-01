У Новому Орлеані автівка влетіла у натовп: загинули щонайменше 10 людей
Поліція США (Ілюстративне фото: Olga Fedorova/EPA)

Автомобіль в'їхав у натовп на Бурбон-стріт у Новому Орлеані (штат Луїзіана) під час святкування Нового року, загинули щонайменше 10 людей. Про це повідомляє телеканал CBS News.

За даними медіа, вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп у популярному туристичному районі міста, після чого водій вийшов на вулицю та почав стріляти. Поліція відкрила вогонь у відповідь, розповіли очевидці.

Відомо, що унаслідок інциденту загинули щонайменше 10 людей. Ще близько 30 отримали поранення.

Представник поліції Нового Орлеана розповів журналістам, що "автомобіль, можливо, врізався в групу людей". Він додав, що кількість постраждалих невідома, але є повідомлення про загиблих.

Телеканал CNN повідомив, що смертельний інцидент стався під час святкування Нового року.

"Єдине, що я бачив, – це вантажівка, яка врізалася в усіх на лівій стороні тротуару Бурбона", – сказав 22-річний Кевін Гарсія у коментарі CNN невдовзі після інциденту.

"На мене полетіло тіло", – сказав він, додавши, що також чув постріли.

Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі назвав смертельний інцидент на Бурбон-стріт "жахливим актом насильства". Він закликав усіх, хто перебував поблизу місця події, уникати цього району.

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