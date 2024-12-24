Напад на різдвяний ярмарок у Магдебурзі. Spiegel: У машині підозрюваного знайшли заповіт
Підозрюваний у наїзді на різдвяний ярмарок у Магдебурзі, ймовірно, очікував, що загине під час нападу. У його автівці правоохоронці знайшли заповіт. Про це повідомила газета Spiegel із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.
У заповіті чоловік заявив, що після смерті всі його активи мають відійти німецькому Червоному Хресту. За інформацією медіа, у записці не було жодних політичних послань.
Газета Spiegel повідомила, що чоловік орендував BMW, на якому було скоєно злочин, 11 грудня – більш як за тиждень до інциденту. Наступного дня, 12 грудня, чоловік нібито дав інтерв’ю для ісламофобського американського блогу з готелю Maritim у Магдебурзі.
Під час розмови він захоплювався мільярдером Ілоном Маском та радіоведучим Алексом Джонсом, відомим прихильником теорій змов. Чоловік також заявив, що Німеччина впускає в країну ісламістів з Сирії, щоб "зруйнувати життя саудівських колишніх мусульман". Німецька поліція нібито таємно переслідує цих людей по всьому світу, додав він.
Крім цього, журналісти з'ясували, що у травні підозрюваний написав у соцмережі X (колишній Twitter), що цього року очікує на свою смерть. Він повторював це і в приватних листуваннях з іншими користувачами.
- Увечері 20 грудня автомобіль врізався у натовп на різдвяному ярмарку у Магдебурзі.
- За кермом автомобіля перебував 50-річний чоловік із Саудівської Аравії.
- 21 грудня стало відомо, що унаслідок нападу загинули п’ятеро людей. Ще понад 200 – постраждали. Серед травмованих – 52-річна українка.