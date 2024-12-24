Напад на різдвяний ярмарок у Магдебурзі. Spiegel: У машині підозрюваного знайшли заповіт

У записці чоловік заявив, що після смерті всі його активи мають відійти німецькому Червоному Хресту

Магдебург (Фото: Christopher Neundorf/EPA)

Підозрюваний у наїзді на різдвяний ярмарок у Магдебурзі, ймовірно, очікував, що загине під час нападу. У його автівці правоохоронці знайшли заповіт. Про це повідомила газета Spiegel із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

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У заповіті чоловік заявив, що після смерті всі його активи мають відійти німецькому Червоному Хресту. За інформацією медіа, у записці не було жодних політичних послань.

Газета Spiegel повідомила, що чоловік орендував BMW, на якому було скоєно злочин, 11 грудня – більш як за тиждень до інциденту. Наступного дня, 12 грудня, чоловік нібито дав інтерв’ю для ісламофобського американського блогу з готелю Maritim у Магдебурзі.

Під час розмови він захоплювався мільярдером Ілоном Маском та радіоведучим Алексом Джонсом, відомим прихильником теорій змов. Чоловік також заявив, що Німеччина впускає в країну ісламістів з Сирії, щоб "зруйнувати життя саудівських колишніх мусульман". Німецька поліція нібито таємно переслідує цих людей по всьому світу, додав він.

Крім цього, журналісти з'ясували, що у травні підозрюваний написав у соцмережі X (колишній Twitter), що цього року очікує на свою смерть. Він повторював це і в приватних листуваннях з іншими користувачами.