Нападение на ярмарку в Магдебурге. Spiegel: В машине подозреваемого нашли завещание

В записке мужчина заявил, что после смерти все его активы должны отойти немецкому Красному Кресту

Магдебург (Фото: Christopher Neundorf/EPA)

Подозреваемый в наезде на рождественскую ярмарку в Магдебурге, вероятно, ожидал, что погибнет во время нападения. В его машине правоохранители нашли завещание. Об этом сообщила газета Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

В завещании мужчина заявил, что после смерти его активы должны отойти немецкому Красному Кресту. По информации медиа, в записке не было никаких политических посланий.

Газета Spiegel сообщила, что мужчина арендовал BMW, на котором было совершено преступление, 11 декабря – более чем за неделю до инцидента. На следующий день, 12 декабря, мужчина якобы дал интервью для американского исламофобского блога из отеля Maritim в Магдебурге.

Во время разговора он восторгался миллиардером Илоном Маском и радиоведущим Алексом Джонсом, известным приверженцем теорий заговоров. Мужчина также заявил, что Германия впускает в страну исламистов из Сирии, чтобы "разрушить жизнь бывших саудовских мусульман". Немецкая полиция якобы тайно преследует этих людей по всему миру, добавил он.

Кроме этого, журналисты выяснили, что в мае подозреваемый написал в соцсети X (бывший Twitter), что в этом году ожидает свою смерть. Он повторял это и в приватных переписках с другими пользователями.