В Новом Орлеане автомобиль влетел в толпу: погибли по меньшей мере 10 человек

Автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит в Новом Орлеане (штат Луизиана) во время празднования Нового года, погибли не менее 10 человек. Об этом сообщает телеканал CBS News .

По данным медиа, грузовик на большой скорости врезался в толпу в популярном туристическом районе города, после чего водитель вышел на улицу и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь, рассказали очевидцы.

Известно, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек. Еще около 30 получили ранения.

Представитель полиции Нового Орлеана рассказал журналистам, что "автомобиль, возможно, врезался в группу людей". Он добавил, что количество пострадавших неизвестно, но есть сообщения о погибших.

Телеканал CNN сообщил, что смертельный инцидент произошел во время празднования Нового года.

"Единственное, что я видел, – это грузовик, который врезался у всех на левой стороне тротуара Бурбона", – сказал 22-летний Кевин Гарсия в комментарии CNN вскоре после инцидента.

"На меня полетело тело", – сказал он, добавив, что тоже слышал выстрелы.

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри назвал смертельный инцидент на Бурбон-стрит "ужасным актом насилия". Он призвал всех, кто находится вблизи места происшествия, избегать этого района.

