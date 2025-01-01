Daily Mail: У Лас-Вегасі біля готелю Трампа вибухнув Cybertruck – відео
Пожежа біля готелю Трампа (Фото: Chris Saad/Х)

У Лас-Вегасі біля готелю Trump International вибухнув і спалахнув, імовірно, автомобіль Tesla Cybertruck, створений компанією мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляють Daily Mail і телеканал News 3 Las Vegas.

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Повідомлення про спалах транспортного засобу надійшло близько 8:40 (18:40 за Києвом). У будівлі готелю, який належить новообраному президенту США Дональду Трампу, спрацювала пожежна сигналізація, людей евакуювали.

У мережі публікують відео, на якому охоплений вогнем Cybertruck стоїть біля головного входу Trump International. За словами очевидців, було чутно звуки, схожі на вибухи. У небо піднялася велика хмара диму.

Daily Mail: У Лас-Вегасі біля готелю Трампа вибухнув Cybertruck – відео

За даними поліції, пожежу авто вдалося загасити. Інформації про постраждалих немає, причини займання електромобіля невідомі.

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