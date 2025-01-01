Daily Mail: У Лас-Вегасі біля готелю Трампа вибухнув Cybertruck – відео

Пожежа біля готелю Трампа (Фото: Chris Saad/Х)

У Лас-Вегасі біля готелю Trump International вибухнув і спалахнув, імовірно, автомобіль Tesla Cybertruck, створений компанією мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляють Daily Mail і телеканал News 3 Las Vegas.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Повідомлення про спалах транспортного засобу надійшло близько 8:40 (18:40 за Києвом). У будівлі готелю, який належить новообраному президенту США Дональду Трампу, спрацювала пожежна сигналізація, людей евакуювали.

У мережі публікують відео, на якому охоплений вогнем Cybertruck стоїть біля головного входу Trump International. За словами очевидців, було чутно звуки, схожі на вибухи. У небо піднялася велика хмара диму.

Cybertruck blew up в front of Trump hotel в Las Vegas. Those є our luggage by the door and that's where we were when it happened. pic.twitter.com/KaVZXfGLNK - ayackle (@kaaaassuu) January 1, 2025

За даними поліції, пожежу авто вдалося загасити. Інформації про постраждалих немає, причини займання електромобіля невідомі.

Увечері 20 грудня 2024 року автомобіль врізався в натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі.

1 січня 2025 року автомобіль влетів у натовп у Новому Орлеані. Загинули щонайменше 10 людей.