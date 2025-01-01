Daily Mail: В Лас-Вегасе возле отеля Трампа взорвался Cybertruck – видео
Пожар возле отеля Трампа (Фото: Chris Saad/Х)

В Лас-Вегасе возле отеля Trump International взорвался и загорелся, вероятно, автомобиль Tesla Cybertruck, созданный компанией миллиардера Илона Маска. Об этом сообщают Daily Mail и телеканал News 3 Las Vegas

Сообщение о возгорании транспортного средства поступило около 8:40 (18:40 по Киеву). В здании отеля, который принадлежит новоизбранному президенту США Дональду Трампу, сработала пожарная сигнализация, людей эвакуировали. 

В сети публикуют видео, на котором Cybertruck, охваченный огнем, стоит возле главного входа Trump International. По словам очевидцев, были слышны звуки, похожие на взрывы. В небо поднялось большое облако дыма.

Daily Mail: В Лас-Вегасе возле отеля Трампа взорвался Cybertruck – видео

По данным полиции, пожар авто удалось потушить. Информации о пострадавших нет, причины возгорания электромобиля неизвестны.

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