Daily Mail: В Лас-Вегасе возле отеля Трампа взорвался Cybertruck – видео

В Лас-Вегасе возле отеля Trump International взорвался и загорелся, вероятно, автомобиль Tesla Cybertruck, созданный компанией миллиардера Илона Маска. Об этом сообщают Daily Mail и телеканал News 3 Las Vegas.

Сообщение о возгорании транспортного средства поступило около 8:40 (18:40 по Киеву). В здании отеля, который принадлежит новоизбранному президенту США Дональду Трампу, сработала пожарная сигнализация, людей эвакуировали.

В сети публикуют видео, на котором Cybertruck, охваченный огнем, стоит возле главного входа Trump International. По словам очевидцев, были слышны звуки, похожие на взрывы. В небо поднялось большое облако дыма.

Cybertruck blew up in front of Trump hotel in Las Vegas. Those are our luggage by the door and that’s where we were when it happened. pic.twitter.com/KaVZXfGLNK