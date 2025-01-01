Въезд в толпу в Новом Орлеане. У водителя нашли флаг ИГИЛ, Зеленский пособолезновал
На происшествие в Новом Орлеане, где ветеран армии США въехал в толпу на Бурбон-стрит и убил 10 человек, отреагировал президент Владимир Зеленский. Он осудил насилие и высказал слова поддержки в своем обращении в сети Х (Twitter).
Он отметил, что Украина шокирована таким "ужасным нападением" и верит, что виновные будут привлечены к ответственности. Украинский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым.
"Насилию, терроризму и другим угрозам человеческой жизни нет места в нашем мире, и с ними нельзя мириться... Украина поддерживает американский народ и осуждает насилие", – написал оН.
Тем временем Федеральное бюро расследований установило личность водителя пикапа Ford, который въехал в толпу. Им оказался 42-летний бывший военный из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар.
Мужчина после столкновения открыл огонь по полицейским, но был убит на месте. Двое правоохранителей получили ранения.
Авто, по информации ФБР, скорее всего было арендованным. В нем нашли флаг ИГИЛ (Исламского государства Ирака и Леванта), оружие и самодельное взрывное устройство (СВУ). Также потенциальные СВУ были обнаружены во Французском квартале.
В ФБР сообщили, что сейчас проверяется причастность подозреваемого к террористическим организациям. Правоохранители считают, что он "не единственный ответственный" за это происшествие и ищут вероятных сообщников, передает CNN.
- Вечером 20 декабря 2024 года автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге.
- За рулем автомобиля находился 50-летний мужчина из Саудовской Аравии.
- 21 декабря стало известно, что в результате нападения погибли пять человек. Еще более 200 – пострадали. Среди травмированных – 52-летняя украинка.