Въезд в толпу в Новом Орлеане. У водителя нашли флаг ИГИЛ, Зеленский пособолезновал

Правоохранители считают, что водитель мог действовать не один и ищут его соучастников

Последствия столкновения с толпой в Новом Орлеане (Фото: SHAWN FINK/ЕРА)

На происшествие в Новом Орлеане, где ветеран армии США въехал в толпу на Бурбон-стрит и убил 10 человек, отреагировал президент Владимир Зеленский. Он осудил насилие и высказал слова поддержки в своем обращении в сети Х (Twitter).

Он отметил, что Украина шокирована таким "ужасным нападением" и верит, что виновные будут привлечены к ответственности. Украинский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым.

"Насилию, терроризму и другим угрозам человеческой жизни нет места в нашем мире, и с ними нельзя мириться... Украина поддерживает американский народ и осуждает насилие", – написал оН.

Тем временем Федеральное бюро расследований установило личность водителя пикапа Ford, который въехал в толпу. Им оказался 42-летний бывший военный из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар.

Мужчина после столкновения открыл огонь по полицейским, но был убит на месте. Двое правоохранителей получили ранения.

Авто, по информации ФБР, скорее всего было арендованным. В нем нашли флаг ИГИЛ (Исламского государства Ирака и Леванта), оружие и самодельное взрывное устройство (СВУ). Также потенциальные СВУ были обнаружены во Французском квартале.

В ФБР сообщили, что сейчас проверяется причастность подозреваемого к террористическим организациям. Правоохранители считают, что он "не единственный ответственный" за это происшествие и ищут вероятных сообщников, передает CNN.