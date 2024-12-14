Теракт у Дніпрі. Правоохоронці заявили про затримання місцевого, причетного до вибуху
Служба безпеки України та Національна поліція по гарячих слідах затримали чоловіка, якого вважають причетним до теракту в Дніпрі. Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідства, чоловік причетний до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі територіального центру комплектування у Дніпрі.
Зазначається, що фігурант – раніше судимий 37-річний житель області.
Наразі чоловіка доставили до відділення поліції, а за місцем його проживання тривають обшуки, проводяться усі необхідні слідчі дії, зауважили в СБУ.
Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту та оголошення йому про підозру за статтею про терористичний акт. Максимально йому може загрожувати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Через вибух в одному з центральних районів Дніпра загинула людина, також є поранені, серед них двоє поліціянтів. Постраждалі доставлені до лікарні, зараз за їхнє життя борються медики.
Триває досудове розслідування, встановлюються усі обставини та особи, причетні до злочину, повідомили в СБУ.
Раніше Нацполіція написала, що інцидент стався близько 14:45. На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні відомства.
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