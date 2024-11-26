За десять місяців затримано 179 паліїв, що виконували завдання Росії – Нацполіція
За десять місяців поліціянти затримали 179 осіб, які вчинили підпали на замовлення спецслужб Росії, повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов під час наради з керівниками оперативних підрозділів східних областей.
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Серед основних дестабілізаційних чинників посадовець назвав диверсійну діяльність РФ, котра вербує українських громадян через Telegram-канали.
Йдеться про підпали автомобілів військових, залізничної інфраструктури та державних підприємств.
Раніше, у липні 2024 року, Служба безпеки України повідомляла LIGA.net, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомству на той момент було відомо про 80 таких випадків.
- 19 листопада правоохоронці заявили про нейтралізацію в Одесі агентурної групи російських спецслужб, до складу якої входило троє місцевих жителів, котрі мали вчиняти вибухи та підпали у різних регіонах України. Серед затриманих – 17-річний юнак, який, за версією слідства, здійснив теракт у столиці.
- 25 листопада СБУ та Нацполіція повідомили про затримання двох осіб, які виконували завдання російських спецслужб, підпалюючи будівлі та авто у двох областях України.