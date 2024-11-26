За десять місяців затримано 179 паліїв, що виконували завдання Росії – Нацполіція

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За десять місяців поліціянти затримали 179 осіб, які вчинили підпали на замовлення спецслужб Росії, повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов під час наради з керівниками оперативних підрозділів східних областей.

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Серед основних дестабілізаційних чинників посадовець назвав диверсійну діяльність РФ, котра вербує українських громадян через Telegram-канали.

Йдеться про підпали автомобілів військових, залізничної інфраструктури та державних підприємств.

Раніше, у липні 2024 року, Служба безпеки України повідомляла LIGA.net, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомству на той момент було відомо про 80 таких випадків.